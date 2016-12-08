Мониша Кальтенборн: "Доминирование "Феррари" для "Формулы-1" было бы предпочтительнее"

Глава "Заубера" Мониша Кальтенборн считает, что доминирование "Мерседеса" в последние годы снизило интерес зрителей к "Формуле-1". По ее словам, превосходство "Феррари" не было бы таким вредным для этого вида спорта.

– Конечно, лучше всего, когда за титул борются несколько команд, – цитирует Grand Prix Кальтенборн. – Но никто не виноват, что "Мерседес" лучше всех справился с задачей. Он успешен благодаря отличному двигателю. Но и аэродинамический пакет хорош. Думаю, если бы доминировала "Феррари", это принесло бы не так много вреда. Поскольку у нее гораздо больше болельщиков, и зрительский интерес так не упал бы. Новый регламент в 2017 году дает возможность всем командам приблизиться к "Мерседесу". Но в качестве двигателя прибавить другим производителям, наверное, получится через пару лет.