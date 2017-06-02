Мика Сало: "Все воспринимают Райкконена как второго пилота"

Бывший пилот "Формулы-1" Мика Сало считает, что Кими Райкконен в нынешнем сезоне стал строго вторым гонщиком "Феррари". По его словам, это стало ясно после "Гран-при Монако", когда финн финишировал вторым вслед за партнером по команде Себастьяном Феттелем.

– Феттель имеет хорошие шансы на титул, – цитирует F1i Сало. – Он успешно борется с Хэмилтоном, тогда как отставание Кими велико. Все воспринимают Райкконена как второго пилота. Он может не признавать это, пока математически будет в чемпионской гонке, но интересы команды превыше всего, поэтому приоритет будет отдан Феттелю.