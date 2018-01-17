Мика Сало: "Уильямс" - лучший выбор для Сироткина"

Бывший гонщик "Феррари" Мика Сало заметил, что "Уильямс" сможет многого добиться с пилотами Сергеем Сироткиным и Лэнсом Строллом. Он также отметил навыки россиянина в инженерном деле.

– "Уильямс" – лучший выбор для Сироткина, – цитирует grandprix.com Сало. – Это хорошая команда, у него молодой товарищ по команде, и они оба определенно голодны до побед. Думаю, что они почти равные по силе пилоты, но это мы узнаем только в гонках. Конечно, им придется упорно конкурировать друг с другом.

Сироткин – умный парень, он много понимает в инженерном деле и технологиях, а также имеет отличный опыт вождения автомобилей "Формулы-1" с "Рено".

Напомним вчера было объявлено, что 22-летний россиянин станет напарником канадца Стролла в "Уильямсе" в 2018 году.

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