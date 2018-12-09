Мика Сало: "Мы хотели снизить цену выступления Сироткина за "Уильямс"

Бывший гонщик "Формулы-1" Мика Сало считает, что Сергей Сироткин не должен переживать по поводу прекращения сотрудничества с "Уильямсом". Финн был посредником между россиянином и британской командой, а также спонсором Сироткина банком SMP, который тоже прекратил поддержку "Уильямса". Место Сироткина на 2019 год занял Роберт Кубица, которому спонсорскую поддержку оказывает польская нефтяная компания PKN Orlen.

– Все в значительной степени зависело от "Уильямса", – цитирует MTV Сало. – Конечно, мы хотели немного снизить цену участия Сироткина и получить уверенность в том, что "Уильямс" улучшит машину. Но не достигли консенсуса. Это одна из причин, по которой я не волнуюсь, что Сергей уходит. Он провел хороший сезон, проделал хорошую работу, и команде он понравился. Его технические знания удивительны. Думаю, ему стоит продолжить карьеру в WEC.