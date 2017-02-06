Мика Сало: "Боттас попал в сложную ситуацию"

Бывший пилот "Формулы-1" Мика Сало обеспокоен тем, что Валттери Боттас подписал контракт с "Мерседесом" всего на один сезон. Опытный финн видит в этом риск для своего соотечественника, ушедшего из "Уильямса".

– Меня удивляет, что "Мерседес" подписал Валттери всего на один сезон, – цитирует Motorsport Сало. – Обычно команды и пилоты предпочитают подписывать соглашения на несколько лет. Думаю, "Мерседес" хочет себе обеспечить запасные варианты на будущее. В команде сперва хотят увидеть, на что способен Боттас, управляя одной из сильнейших машин пелотона. Но у него контракт всего на сезон, а партнер по команде – Хэмилтон. Ситуация сложна для Валттери. Но я уверен, что он останется в "Мерседесе" на долгие годы. Это профессиональный пилот, у которого есть хороший опыт.