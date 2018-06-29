Мика Хаккинен: "Все удивлены, как Леклер поднял "Заубер" на новый уровень"

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен очень доволен тем, как в составе "Заубера" выступает Шарль Леклер. Молодой монегаск набирал очки в четырех из последних пяти гонок.

– У Шарля есть природный талант, который мы видели ранее, – цитирует F1i Хаккинена. – Всех в "Формуле-1" удивляет, как ему удалось поднять "Заубер" на новый уровень. Он извлекает максимум из всех ресурсов, что у него есть. Он знает, как быть стабильным. Это признак великих чемпионов: объединять максимальную эффективность и стабильность. Он заслуживает того, чтобы в будущем стать пилотом топ-команды.