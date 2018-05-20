Мика Хаккинен: "Советовал Магнуссену не перегибать палку"

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен посоветовал пилоту "Хааса" Кевину Магнуссену быть спокойнее на трассе. Ранее другие гонщики критиковали датчанина за агрессивное поведение в гонках.

– Я знаю Кевина уже некоторое время, долго работал с его отцом Яном, – цитирует F1i Хаккинена. – У него хорошие результаты с "Хаасом", но показатели неоднозначные, иногда он переступает черту в отношении других пилотов. Я советовал ему не перегибать палку, иначе есть риск испортить репутацию. Лучше запоминаться результатами, а не ковбойскими приемами.