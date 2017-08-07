Мика Хаккинен: "Мерседес" возьмет реванш на быстрых трассах в Спа и Монце"

Двукратный чемпион мира в "Формуле-1" Мика Хаккинен отметил важность командной работы в борьбе за титул в нынешнем году. По его мнению, сражение между "Феррари" и "Мерседесом" получается увлекательным.

– Нет сомнений в том, что "Мерседес" возьмет реванш на быстрых трассах в Спа и Монце, – цитирует F1i Хаккинена. – Во второй части сезона сражение с "Феррари" обострится. В этом контексте атмосфера внутри этих команд может сыграть свою роль. Райкконен, очевидно, помогает Феттелю в "Феррари" только. Тогда как в "Мерседесе" у обоих пилотов еще есть голос, что и может сыграть роль.