Мика Хаккинен: "Боттас еще станет чемпионом мира"

Двукратный чемпион мира в "Формуле-1" Мика Хаккинен считает, что его соотечественник Валттери Боттас еще может выиграть титул. В минувшем сезоне пилот "Мерседеса" не выиграл ни одной гонки, а его напарник Льюис Хэмилтон стал чемпионом.

– Боттас должен был выиграть в Баку, – цитирует F1i Хаккинена. – Но ему после этого пришлось провести остаток сезона, поддерживая Льюиса. Путь к вершине никогда не бывает легким. Он полон подводных камней. Боттас быстрый и трудоспособный гонщик. За ним стоит "Мерседес". Я не сомневаюсь, что Валттери снова будет побеждать и в итоге выиграет чемпионат мира.