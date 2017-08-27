Мик Шумахер проехал круг почета в память о первой победе отца в "Формуле-1"

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик Шумахер проехал круг почета на болиде отца перед стартом гонки "Гран-при Бельгии", сообщает BBC. Организаторы соревнований приурочили это событие к 25-летию первой победы немецкого пилота в "королевских гонка" – 30 августа 1992 года Красный Барон стал победителем бельгийского этапа.

Стоит отметить, что половина шлема Шумахера-младшего окрашена в традиционные для молодого гонщика цвета, а вторая – стилизована под шлем его отца.

Напомним, что семикратный чемпион мира продолжает восстановление после тяжелой травмы головы, полученной несколько лет назад при падении во время спуска на лыжах с гор. Представители Шумахера отказываются комментировать здоровье спортсмена.