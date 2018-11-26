Мик Шумахер: "Приятно, когда сравнивают с отцом, он – лучший"

Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик рассказал о занятиях картингом с отцом и сравнениях с ним. 19-летний немецкий спортсмен признался, что его папа сделал все возможное, чтобы он смог развить свои навыки в автогонках.

– Отец спрашивал, хочу я заниматься этим профессионально или только для развлечения, – приводит слова Мика Шумахера Daily Mail. – Конечно, я сказал, что хочу сделать это своей профессией. Я всегда хочу сравнивать себя с лучшими, а мой отец лучший. Он мой кумир и меня радует, если меня с ним сравнивают. Многие чемпионы мира сравнивают себя с моим отцом. Мы с ним много занимались гонками, чтобы я стал быстрее. Мы ходили на трассу, даже когда она была закрыта, и нам позволяли проехать несколько кругов. Это было лучшее время.

Мик Шумахер становился чемпионом Формулы-3.

29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы, катаясь на горных лыжах. Более полугода он находился в коме, а после выхода из нее ни разу не появился на публике.