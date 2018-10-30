Михаил Алешин: "Хэмилтону вполне по силам догнать и обойти Шумахера"

Российский гонщик Михаил Алешин отметил, что у пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона есть время, чтобы побить рекорд Михаэля Шумахера по количеству титулов в "Формуле-1". На счету британца пять трофеев, у немца - семь.

– Если в "Формуле-1" продолжится эра "Мерседеса", то Хэмилтону вполне по силам догнать и обойти Шумахера, – приводят "Известия" слова Алешина. – Он довольно молодой гонщик, у него есть время, чтобы взять еще несколько титулов. Другое дело, что в "Королевских гонках" ничто не вечно. Шумахер удачно перебрался из "Бенеттона" в "Феррари". Сначала дела у итальянской команды шли не очень, но под патронажем Михаэля она начала реализовывать свой потенциал, и немцу удалось выиграть пять подряд чемпионских титулов. Говорю это к тому, что важен элемент везения, и хороший пример этому – Фернандо Алонсо, который сделал ставку не на своего "коня". Дважды став чемпионом в "Рено", он перебрался в "Макларен" и, можно сказать, загубил свою карьеру. Хотя в момент перехода британская конюшня уверенно входила в топ-3, а сейчас это команда-аутсайдер. Так что никогда не угадаешь.