"Мерседес" вслед за Хэмилтоном продлил контракт с Боттасом

Команда "Мерседес" на официальном сайте объявила о подписании контракта с Валттери Боттасом. Новое соглашение между финном и немецкой конюшней рассчитано на один год с опцией продление на сезон-2020.

Накануне, 19 июля, "Мерседес" объявил о продлении сотрудничества с действующим чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Контракт британца с командой рассчитан до 2020 года.

Боттас выступает за "Мерседес" с 2017 года. В сезоне-2017 он стал третьим в общем зачете, набрав 305 очков. В этом чемпионате он после 10 этапов располагается на пятой строчке (104 очка). Хэмилтон, в свою очередь, представляет немецкую команду с 2013 года. За это время он трижды становился победителем турнира. В этом сезоне он занимает вторую позицию (163).