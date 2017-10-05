"Мерседес" стал ближе к подписанию Ферстаппена?

"Мерседес" рассчитывает заполучить пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена. Как утверждает бывший журналист The Times Кевин Исон, специализирующийся на автоспорте, представители "Мерседеса" уже на полпути к подписанию Ферстаппена. Мнение Исона приводит ВВС.

Он утверждает, что "Ред Булл" может сохранить голландца только в том случае, если предоставит ему достаточно быструю и надежную машину, которая позволит ему бороться за чемпионский титул. По ходу нынешнего сезона отец Макса Йос Ферстаппен не раз выражал недовольство машиной "Ред Булла", которая часто ломалась в руках его сына и не была конкурентоспособна на ряде трасс.