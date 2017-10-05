"Мерседес" стал ближе к подписанию Ферстаппена?

"Мерседес" рассчитывает заполучить пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена. Как утверждает бывший журналист The Times Кевин Исон, специализирующийся на автоспорте, представители "Мерседеса" уже на полпути к подписанию Ферстаппена. Мнение Исона приводит ВВС.
Он утверждает, что "Ред Булл" может сохранить голландца только в том случае, если предоставит ему достаточно быструю и надежную машину, которая позволит ему бороться за чемпионский титул. По ходу нынешнего сезона отец Макса Йос Ферстаппен не раз выражал недовольство машиной "Ред Булла", которая часто ломалась в руках его сына и не была конкурентоспособна на ряде трасс.
Kimi_
Все верно, Перспапин самый окуевший гонщик. Но он наглый на трассе, чего давно ни кем не было показано. Вот и бьются за него. За Данькой Квятом то очередь не выстраивается, да и наверное откатал он свое уже.
11:43
Алый Дракон
Прикинем расклады теперь... Ферст вместо Хэма - ведь уже неоднократно говорилось, что в случае 4-го титула Хэм может уйти в шоубиз )... В последнее время эти разговоры, было, попритихли, но Сингапур и Малайзия практически гарантировали Льюису чемпионство, и теперь можно вплотную заняться заменой для него )... Далее - Гасли вместо Ферста, с ходу!)... Не зря решили его резко "посмотреть" - видимо, процесс по Ферсту активизировался после Сингапура )... Вариант с Зайцем отпадает по причине его аренды в "Рено". Но Сайнс и Гасли могут воссоединиться в РБР в 2019-м, если уйдет Рик - в "Феррари", вместо Кими... Соответственно, следующий сезон в "ТР" поедут Квят и японский протеже "Хонды" )... Мацусита это будет, или нет - неизвестно... Там, вон, ФИА экстренно меняет правила начисления баллов для суперлицензии (видимо, "Хонда" продавила, чтобы Мацусите хватило)... Вот такой вот коленкор )...
11:41
Алый Дракон
А я уже высказывал тут мысль, что как-то нездорово сильно пиарят Гасли - создалось ощущение, что искусственно готовят новую "суперзвезду" вместо Ферста, который, видимо, может уйти )... Видимо, так и выйдет )...
11:31
BookerUser
20-летний юнец на самовозке... Ага прям так они и полетели... ))))
11:28
abs68
А Хэмилтон как и Росберг, после победы завершит карьеру, займется просветлением, пойдет в паломники и всё такое
11:17
SSNA7
А Хэма на помойку после прихода камня? Или хотят опять нездоровой рабочей обстановки и нытье о расизме...
11:01