"Мерседес" сделал предложение "Уильямсу" по Боттасу

"Мерседес" проявляет интерес к пилоту "Уильямса" Валттери Боттасу, сообщает BBC. Немецкая конюшня уже сделала предложение британским коллегам о переходе 27-летнего финна. Руководство команды уверено, что гонщик сможет стать хорошей заменой Нико Росбергу, завершившему карьеру.
"Мерседес" предлагает "Уильямсу" скидку до 10 миллионов евро за моторы команды, что составляет менее половины от изначальной цены, и своего резервного пилота Паскаля Верляйна. Ожидается, что переговоры между представителями команд продолжатся в ближайшие дни.
Джерри. Без Тома.
И да, если Хэм так сильно хочет Боттаса, пусть платит Вилам эти 10 миллионов из своего кармана. А то - хочет он. Алонсо он не хочет, а Боттаса хочет. Уже выкатил, поди, Тотошке целый список требований на следующий год.
10:01
Джерри. Без Тома.
dimas1 Джерри. Без Тома. Да хэм его просто хотел в напарники вот и все)) ============ Хэму какая разница? Он после проигрыша титула в этом году, в следующем из Тотошки и Ко всю душу вытрясет. Так вытрясет, что те сами будут напарнику чего-нибудь недокручивать, лишь бы только Хэм не визжал.
09:57
Алый Дракон
Не, после паники у Вольфыча стало понятно, что Боттас - главный теневой кандидат. Алонсо они хотят, но не хочет Хэм, поэтому он в конце списка. Насчет Паскаля они очкуют, потому что - новый регламент, а им нужен опытный доводчик машины. Оставался Боттас ) Да, это плохо для "Вильямса", но хорошо для "Мерса", потому что он им движки поставляет, и может воздействовать методом "кнута/пряника" - типа, если отдадите, то будет вам и скидка, и Паскаль, а не отдадите (это уже неофициально), то можем условия контракта по движкам пересмотреть после его окончания (вплоть до отказа от поставок)... Вот и весь сказ )... А Тотошка реально в панике - ведь в следующем году предстоит жесточайшая рубка с "Ред Буллом", и "новым Сенной" (из которого всю жизнь заботливо "звезду" лепят)...)
09:49
dimas1
Джерри. Без Тома. Да хэм его просто хотел в напарники вот и все)), а Боттас в вилках засиделся, перестал расти совсем, как пилот, хотя начало было многообещающее
09:41
Джерри. Без Тома.
BookerUser Сильный ход! =============== Поспорила бы. Самому Уильямсу оно зачем? Мало того, что у них есть Стролл, который, скорее всего, не будет блистать, а лишь косячить, то ещё и Верляйна взять? Два кота в мешке, да под новый регламент. Был бы Паскаль хорошо, Мерседес бы его не отпускал. А Мерсам Боттас зачем? Имхо, конечно, но в последнее время я всё больше и больше склоняюсь к мысли, что он - переоценённый пилот.
09:13
BookerUser
Сильный ход!
07:59