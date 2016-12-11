"Мерседес" сделал предложение "Уильямсу" по Боттасу

"Мерседес" проявляет интерес к пилоту "Уильямса" Валттери Боттасу, сообщает BBC. Немецкая конюшня уже сделала предложение британским коллегам о переходе 27-летнего финна. Руководство команды уверено, что гонщик сможет стать хорошей заменой Нико Росбергу, завершившему карьеру.

"Мерседес" предлагает "Уильямсу" скидку до 10 миллионов евро за моторы команды, что составляет менее половины от изначальной цены, и своего резервного пилота Паскаля Верляйна. Ожидается, что переговоры между представителями команд продолжатся в ближайшие дни.