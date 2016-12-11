"Мерседес" сделал предложение "Уильямс" по Боттасу

"Мерседес" проявляет интерес к пилоту "Уильямс" Валттери Боттасу, сообщает BBC. Немецкая конюшня уже сделала предложение британским коллегам о переходе 27-летнего финна. Руководство команды уверено, что гонщик сможет стать хорошей замены Нико Росбергу, завершившему карьеру.

"Мерседес" предлагает "Уильямс" скидку до 10 миллионов евро за моторы команды, что составляет менее половины от изначальной цены, и своего резервного пилота Паскаля Верляйна. Ожидается, что переговоры между представителями команд продолжатся в ближайшие дни.