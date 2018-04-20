"Мерседес" претендует на самый быстрый пит-стоп

Команда "Мерседес" заявила, что на "Гран-при Китая" пит-стоп пилота Валттери Боттаса занял всего 1,83 секунды. Тем самым немцы претендуют на рекорд по времени нахождения в боксах. Однако согласно официальному секундомеру, остановка финна заняла 2,615 секунды.

Отметим, что предыдущий рекорд был установлен в 2016-м году, тогда механики "Уильямса" расправились с машиной Фелипе Массы всего за 1,92 секунды.

– Этот пит-стоп был невероятным. Мы провели его за 1,83 секунды, если судить по нашим светофорам, – приводит Autosport.com слова главного стратега "Мерседеса" Джеймса Воулза. – Это очень быстро, такого результата не было с 2016-го года, учитывая, что в те времена колеса и шины были меньше.

Напомним, гонка "Гран-при Китая" прошла 15 апреля и завершилась победой Даниэля Риккьярдо, представляющего "Ред Булл". Валттери Боттас занял второе место, отстав от победителя более чем восемь секунд.

Следующий этап "Гран-при Азербайджана" состоится 27-29 апреля. ​