"Мерседес" попытался уличить "Феррари" в обмане

ФИА ответила на запрос "Мерседеса", который после "Гран-при Азербайджана" направил в организацию письмо с просьбой проверить систему рекуперации энергии, установленную на машинах "Феррари". По мнению "Мерседеса", итальянская команда подключила систему в обход датчиков, установленных ФИА, из-за чего гибрид выдает больше энергии, чем разрешено правилами.

– Мы не могли проверить это в Баку, – цитирует F1i гоночного директора ФИА Чарли Уайтинга. – Правила предусматривают, что команда должна доказать ФИА, что машина полностью соответствует регламенту. В Баку не было возможности проверить достоверность данных. В Монако мы это сделали, и "Феррари" полностью соответствует регламенту. Ответ направлен в "Мерседес".