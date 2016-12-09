"Мерседес" подтвердил, что не будет наказывать Хэмилтона за "Гран-при Абу-Даби"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф подтвердил, что команда никак не будет реагировать на события последних кругов "Гран-при Абу-Даби". Лидировавший Льюис Хэмилтон игнорировал приказ команды ускориться и сдерживал Нико Росберга, подставляя его под атаки Себастьяна Феттеля.

– Иногда в запале можно принять не совсем правильные решения, – цитирует ВВС Вольффа. – Ведь эта гонка в результате дала нам максимальное количество баллов, команда цели достигла в итоге. Пусть у пилотов на кону было нечто большее. Перед гонкой мы им говорили, что они могут совершать целесообразные действия, не вредя команде.