"Мерседес" подписал новый контракт с Хэмилтоном

"Мерседес" на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с британским пилотом Льюисом Хэмилтоном. Соглашение рассчитано на два сезона – до 2020 года.

Финансовые условия нового договора не сообщаются. Ранее появилась информация, что контракт будет рассчитан на три года, а его сумма составит 170 миллионов долларов, что сделает его самым дорогим в истории "Формулы-1".

33-летний Хэмилтон выступает в "Формуле-1" с 2007 года и является четырехкратным чемпионом мира. В "Мерседес" он перешел в 2013 году из "Макларена".