"Мерседес" подписал новый контракт с Хэмилтоном

"Мерседес" на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с британским пилотом Льюисом Хэмилтоном. Соглашение рассчитано на два сезона – до 2020 года.
Финансовые условия нового договора не сообщаются. Ранее появилась информация, что контракт будет рассчитан на три года, а его сумма составит 170 миллионов долларов, что сделает его самым дорогим в истории "Формулы-1".
33-летний Хэмилтон выступает в "Формуле-1" с 2007 года и является четырехкратным чемпионом мира. В "Мерседес" он перешел в 2013 году из "Макларена".
#HamiltonAnnounced 🖋️https://t.co/Ca1PTRy7j2 #F1 #AnnounceLewis– Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 19 июля 2018 г.