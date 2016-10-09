"Мерседес" подал протест на действия Ферстаппена против Хэмилтона

"Мерседес" подал официальный протест на действия пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена при обороне от Льюиса Хэмилтона в конце предпоследнего круга "Гран-при Японии", сообщает Autosport. По мнению немецкой конюшни, голландец защищался в опасной манере, вынудив своего соперника сменить траекторию в 16-м повороте, что противоречит Статье 27.5 спортивного регламента. Стюарды проводят расследование.