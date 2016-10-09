"Мерседес" подал протест на действия Ферстаппена против Хэмилтона

"Мерседес" подал официальный протест на действия пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена при обороне от Льюиса Хэмилтона в конце предпоследнего круга "Гран-при Японии", сообщает Autosport. По мнению немецкой конюшни, голландец защищался в опасной манере, вынудив своего соперника сменить траекторию в 16-м повороте, что противоречит Статье 27.5 спортивного регламента. Стюарды проводят расследование.
Джерри. Без Тома.
КолобокКолобков но согласись, что Бритни заслужила титул, хотя-бы 1. Пусть в этом году возьмёт. ============= Нет, он с этим никогда не согласится. Он считает, что перед Нико ковёр расстилают, а Хэма тупо задвигают. И рассуждает он так, словно так было из года в год. А то, что до этого всё было ровно наоборот, не замечает. Хэм у него выигрывает "вопреки", а Нико "на радость Тотошке". Хотя, в предыдущие годы именно Нико был в вечной заднице.
15:07
КолобокКолобков
RedMack2___Спасибо конечно за поддержку Макса, но согласись, что Бритни заслужила титул, хотя-бы 1. Пусть в этом году возьмёт.
14:58
RedMack2
Ну хоть молодцы, послушали Хэма, отозвали протест. А по факту - тотошка уже до того заигрался со своим лицемерным показушничеством, что выглядит откровенно жалко...
14:50
george64
Раньше все прощалось. Посмотрим... Кто-то ведь должен сказать наконец "Стоп!"
14:17
КолобокКолобков
Смешно...Других слов нет. "Накажите Макса за то, что не пропустил чернушку"... Ничего тупее давно не было в ф-1...Не думаю,что хоть кто-то из стюардов захочет примерить на себя колпак главного клоуна. Но по большому счёту от Мерсов не ожидал...Подавать протест в гонках ф-1 на то, что твой пилот не вписался в поворот...Удивительно просто.
14:13
Женек10
против Кими было в разы хуже, и не подавали ничего) максимум наказание для макса-колобок его по жопе отшлепает) да и разве это наказание....
13:56
RedMack2
Бред. Нормально Максик защищался, в своей манере. Или это так мерсы хотят извиниться перед Хэмом за прос.ранный сезон???
13:50