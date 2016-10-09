13:36 | ФОРМУЛА-1

"Мерседес" подал протест на действия Ферстаппена против Хэмилтона

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"Мерседес" подал официальный протест на действия пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена при обороне от Льюиса Хэмилтона в конце предпоследнего круга "Гран-при Японии", сообщает Autosport. По мнению немецкой конюшни, голландец защищался в опасной манере, вынудив своего соперника сменить траекторию в 16-м повороте, что противоречит Статье 27.5 спортивного регламента. Стюарды проводят расследование.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Джерри. Без Тома.

КолобокКолобков но согласись, что Бритни заслужила титул, хотя-бы 1. Пусть в этом году возьмёт. ============= Нет, он с этим никогда не согласится. Он считает, что перед Нико ковёр расстилают, а Хэма тупо задвигают. И рассуждает он так, словно так было из года в год. А то, что до этого всё было ровно наоборот, не замечает. Хэм у него выигрывает "вопреки", а Нико "на радость Тотошке". Хотя, в предыдущие годы именно Нико был в вечной заднице.

15:07

КолобокКолобков

RedMack2___Спасибо конечно за поддержку Макса, но согласись, что Бритни заслужила титул, хотя-бы 1. Пусть в этом году возьмёт.

14:58

RedMack2

Ну хоть молодцы, послушали Хэма, отозвали протест. А по факту - тотошка уже до того заигрался со своим лицемерным показушничеством, что выглядит откровенно жалко...

14:50

george64

Раньше все прощалось. Посмотрим... Кто-то ведь должен сказать наконец "Стоп!"

14:17

КолобокКолобков

Смешно...Других слов нет. "Накажите Макса за то, что не пропустил чернушку"... Ничего тупее давно не было в ф-1...Не думаю,что хоть кто-то из стюардов захочет примерить на себя колпак главного клоуна. Но по большому счёту от Мерсов не ожидал...Подавать протест в гонках ф-1 на то, что твой пилот не вписался в поворот...Удивительно просто.

14:13

Женек10

против Кими было в разы хуже, и не подавали ничего) максимум наказание для макса-колобок его по жопе отшлепает) да и разве это наказание....

13:56

RedMack2

Бред. Нормально Максик защищался, в своей манере. Или это так мерсы хотят извиниться перед Хэмом за прос.ранный сезон???

13:50

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