17:05 | ФОРМУЛА-1

"Мерседес" назовет имя нового пилота 3 января

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Руководство "Мерседеса" не спешит с выбором пилота в свою команду и отложило представление новичка до 2017 года, сообщает Motorsport. О новом пилоте команды будет известно 3 января.

Напомним, что 2 декабря о завершении карьеры объявил немец Нико Росберг, ставший чемпионом мира по окончании сезона. Ранее отмечалось, что главным претендентом на освободившееся место является пилот "Макларена" Фернандо Алонсо, однако испанец выразил желание остаться в своей нынешней команде.

Среди кандидатов на место в "Мерседесе" числятся Валттери Боттас из "Уильямса" и Паскаль Верляйн из "Манора".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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TomCats

Ale}{andro в день рожденья Михаэля._______ Неужели Мик Шумахер? ))))

18:55

Ale}{andro

в день рожденья Михаэля.

18:30

Qwertygv1

На некоторых сайтах пишут, что Масса никуда не уйдет, а еще сезон в Уильямсе откатает, а Боттас в Мерсы перейдет)

17:25

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Материалы других СМИ