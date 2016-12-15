"Мерседес" назовет имя нового пилота 3 января

Руководство "Мерседеса" не спешит с выбором пилота в свою команду и отложило представление новичка до 2017 года, сообщает Motorsport. О новом пилоте команды будет известно 3 января.
Напомним, что 2 декабря о завершении карьеры объявил немец Нико Росберг, ставший чемпионом мира по окончании сезона. Ранее отмечалось, что главным претендентом на освободившееся место является пилот "Макларена" Фернандо Алонсо, однако испанец выразил желание остаться в своей нынешней команде.
Среди кандидатов на место в "Мерседесе" числятся Валттери Боттас из "Уильямса" и Паскаль Верляйн из "Манора".
TomCats
Ale}{andro в день рожденья Михаэля._______ Неужели Мик Шумахер? ))))
18:55
Ale}{andro
в день рожденья Михаэля.
18:30
Qwertygv1
На некоторых сайтах пишут, что Масса никуда не уйдет, а еще сезон в Уильямсе откатает, а Боттас в Мерсы перейдет)
17:25