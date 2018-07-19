"Мерседес" намекнул на подписание нового контракта с Хэмилтоном

"Мерседес" намекнул на то, что в ближайшее время подпишет контракт. Фото пустого документа выложено в Твиттере команды.

Ранее появлялась информация, что новый контракт будет заключен с Льюисом Хэмилтоном, у которого истекает прежнее соглашение. Также без контракта на следующий сезон находится второй пилот Валттери Боттас.

Новое соглашение Хэмилтона, по информации СМИ, будет рассчитано на три года и станет самым дорогим в истории "Формулы-1". Его стоимость составит 170 миллионов долларов.