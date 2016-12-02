20:16 | ФОРМУЛА-1

"Мерседес" может заменить Росберга на Алонсо

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"Мерседес" может попытаться переманить пилота "Макларена" Фернандо Алонсо. Как сообщает F1i, испанец рассматривается в качестве возможного кандидата на замену Нико Росбергу, который после завоевания чемпионства принял решение завершить карьеру.

Слухи об Алонсо породили слова главы "Мерседеса" Тото Вольффа, который еще летом до продления договора с Росбергом говорил, что готов пригласить испанца, если не удастся договориться с немцем. Еще один вариант замены Росберга – Паскаль Верляйн, входящий в программу развития пилотов "Мерседеса".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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MikkaH

Алонсо: ложился, ложусь и буду ложиться под чёрного!!!

20:46

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