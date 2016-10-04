"Мерседес" может принять участие в "Формуле-Е"

"Мерседес" подписал договор о намерениях с генеральным промоутером "Формулы-Е". Это соглашение позволяет компании выставить свою команду с сезона-2018/19, если она этого пожелает. Подобное соглашение готовит и BMW, которая пока сотрудничает с уже существующими командами в "Формуле-Е".

– Мы внимательно следим за "Формулой-Е", – цитирует F1i главу "Мерседеса" Тото Вольффа. – Рады, что подписали договор, позволяющий нам принять участие в пятом сезоне гонок. Электромобили будут играть важную роль очень скоро. Мы следим за новинками в автопроме и осознаем актуальность "Формулы-Е".