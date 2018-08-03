"Мерседес" может помочь "Уильямсу" с коробкой передач

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф подтвердил, что команда ведет переговоры о расширения сотрудничества с "Уильямсом". Сообщается, что помимо поставки двигателей "Мерседес" может помочь британской команде с коробкой передач.

– Мы обсуждаем это, – цитирует F1Today Вольффа. – "Уильямс" наш клиент в плане двигателей, можно расширить соглашение. Но пока ничего не подписано. Мы должны обсудить это в ближайшие недели.

Расширенное соглашение с "Мерседесом" имеет "Форс Индия". А у "Заубера" и "Хааса" такое соглашение с "Феррари". В "Уильямсе" надеются повысить конкурентоспособность при помощи "Мерседеса".