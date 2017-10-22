"Мерседес" может подписать Риккьярдо на 2019 год

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо попал в сферу интересов "Мерседеса". Как сообщает F1Today, немецкая команда может подписать австралийца на 2019 год. По данным источника, Риккьярдо не очень доволен возрастающей ролью Макса Ферстаппена в команде, с которой голландец уже продлил договор до 2020 года. Ранее с Риккьярдо связывали интерес "Феррари", однако сам он его отрицал. В "Мерседесе" слухи об австралийце не комментируют.

– Мы только что продлили соглашение с Боттасом на 2018 год, – отметил Вольфф. – Еще не думали о том, что будет после следующего сезона.