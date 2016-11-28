"Мерседес" может отстранить Хэмилтона от работы с командой

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон может быть отстранен от работы за невыполнение указаний команды во время прохождения последних кругов на трассе во время "Гран-при Абу-Даби", утверждает Sky sports. 31-летний британец отказался увеличивать темп. Таким образом, гонщик пытался усложнить прохождение дистанции Нико Росбергу, подставляя его под атаки Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена.

Немецкая конюшня раздумывает над наказанием Хэмилтона. Предполагается, что пилот может быть отстранен от работы с командой или заплатит денежный штраф.