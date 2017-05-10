"Мерседес" изменил раскраску болидов Хэмилтона и Боттаса

"Мерседес" в соответствии с требованиями ФИА изменил незначительно раскраску болидов Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса. ФИА требует, чтобы команды обеспечили для зрителей простоту идентификации обоих гонщиков в пелотоне.

В своем Твиттере "Мерседес" показал, что бортовые номера Хэмилтона (44) и Боттаса (77) увеличены, нарисованы ярче. Также появились фамилии пилотов с номерами на "акульем плавнике" машины.