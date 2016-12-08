"Мерседес" ищет замену Росбергу через объявление в журнале

"Мерседес" решил заняться поиском пилота на следующий сезон через объявление в журнале. Объявление о вакансии было размещено немецкой командой в авторитетном британском издании "Autosport". В объявлении "Мерседес" описывает в шуточной форме качества, которых требует от кандидата на должность. Также в объявлении говорится, что подписавший контракт пилот получит страховку, служебный "Мерседес", тренажерный зал и питание.
Напомним, что "Мерседес" ищет замену завершившему карьеру Нико Росбергу, который стал чемпионом мира в 2016 году.
A rather significant job advert from @MercedesAMGF1 appears in tomorrow's issue of Autosport magazine... #F1 #rosberg pic.twitter.com/b2JLucdH9l– Autosport (@autosport) 7 декабря 2016 г.
КолобокКолобков
Ну как-бы уже не смешно чё-то...
20:10
Дилан
а компот?
19:31