"Мерседес" ищет замену Росбергу через объявление в журнале

"Мерседес" решил заняться поиском пилота на следующий сезон через объявление в журнале. Объявление о вакансии было размещено немецкой командой в авторитетном британском издании "Autosport". В объявлении "Мерседес" описывает в шуточной форме качества, которых требует от кандидата на должность. Также в объявлении говорится, что подписавший контракт пилот получит страховку, служебный "Мерседес", тренажерный зал и питание.

Напомним, что "Мерседес" ищет замену завершившему карьеру Нико Росбергу, который стал чемпионом мира в 2016 году.