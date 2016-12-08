19:17 | ФОРМУЛА-1

"Мерседес" ищет замену Росбергу через объявление в журнале

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"Мерседес" решил заняться поиском пилота на следующий сезон через объявление в журнале. Объявление о вакансии было размещено немецкой командой в авторитетном британском издании "Autosport". В объявлении "Мерседес" описывает в шуточной форме качества, которых требует от кандидата на должность. Также в объявлении говорится, что подписавший контракт пилот получит страховку, служебный "Мерседес", тренажерный зал и питание.

Напомним, что "Мерседес" ищет замену завершившему карьеру Нико Росбергу, который стал чемпионом мира в 2016 году.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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КолобокКолобков

Ну как-бы уже не смешно чё-то...

20:10

Дилан

а компот?

19:31

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