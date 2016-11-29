"Мерседес", "Феррари" и "Ред Булл" в Абу-Даби тестируют новые шины "Пирелли"

"Мерседес", "Феррари" и "Ред Булл" после заключительной гонки сезона остались в Абу-Даби для проведения тестов. Как сообщает F1i, на протяжении трех дней эти команды будут тестировать резину "Пирелли", подготовленную для следующего сезона. Тесты проводятся на машинах 2015 года, где с помощью специальных аэродинамических элементов смоделированы условия, в которых предстоит работать в 2017 году с учетом изменения технического регламента.

Сегодня в Абу-Даби будут работать за рулем "Мерседеса" Льюис Хэмилтон и Паскаль Верляйн, за рулем "Ред Булла" – Даниэль Риккьярдо и Макс Ферстаппен, а за рулем "Феррари" – Кими Райкконен.