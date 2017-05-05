Мэрайя Кэри и Николь Шерзингер выступят во время "Гран-при Азербайджана"

Известная американская певица Мэрайя Кэри выступит в Баку во время "Гран-при Азербайджана", который пройдет с 23 по 25 июня. 48-летняя исполнительница даст концерт сразу после завершения гонки, и вход на него будет бесплатным для всех обладателей билетов на "Гран-при", сообщает официальный сайт "Формулы-1".

Отметим, что в субботу перед зрителями в Баку выступят The Black Eyed Peas и Николь Шерзингер.

"Гран-при Азербайджана" в таком формате пройдет впервые. В прошлом сезоне этап в Баку носил название "Гран-при Европы".