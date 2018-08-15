Мэр деревни на Мальорке подтвердила переезд Михаэля Шумахера

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер продолжит восстановление после тяжелой травмы в Испании. Как ранее сообщали СМИ, гонщика перевезут из виллы в Швейцарии на Мальорку, на виллу, которой ранее владел президент "Реала" Флорентино Перес. Расположена она в деревне Андратч.

- Я официально подтверждаю, что Михаэль Шумахер переедет в нашу деревню. Здесь все готово, чтобы его принять.

Шумахер получил тяжелую травму головы, катаясь на горных лыжах в Альпах 29 декабря 2013 года. Полгода он провел в коме, а после выхода из нее ни разу не появился на публике.