Менеджер Шумахера: "Его здоровье – это семейная тайна"

Менеджер семикратного чемпиона мира и гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера Сабина Кем благодарит болельщиков за поддержку спортсмена, который восстанавливается после тяжелой травмы. Девушка отметила, что информация о здоровье 49-летнего немца является семейной тайной.

– Благодарю за поддержку всех, – цитирует Кем The Mirror. – Очень приятно видеть плакаты и постеры в честь Шумахера. Любая помощь всегда приятна для нас. Здоровье гонщика? Я бы не хотела говорить на эту тему. Не могу обсуждать личную семейную тайну.

В конце 2013 года Шумахер получил тяжелую травму, когда катался на горных лыжах в Альпах. После сложных операций немец погрузился в кому. В июне 2014 года гонщик вышел из комы и начал проходить реабилитацию в Швейцарии. В сентябре того же года семья перевезла Шумахера домой – на виллу Женевского озера.