Менеджер Ферстаппена: "Максу не нужен телохранитель"

Менеджер пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена Раймонд Фермелен отметил, что гонщику не нужен телохранитель во время "Гран-при Италии". Ранее в австрийской команде высказывали мнение, что Ферстаппен должен осторожнее себя вести в Италии после гонки "Гран-при Бельгии", где из-за его агрессивного вождения пострадали "Феррари", чьи фанаты могут быть очень злы на голландца.

– Нам не нужно скрываться, держать в секрете место проживания, – цитирует Bild Фермелена. – Нам не нужен телохранитель. Макс приехал в Италию и спокойно ждет старта "Гран-при".