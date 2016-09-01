10:54 | ФОРМУЛА-1

Менеджер Ферстаппена: "Максу не нужен телохранитель"

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Менеджер пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена Раймонд Фермелен отметил, что гонщику не нужен телохранитель во время "Гран-при Италии". Ранее в австрийской команде высказывали мнение, что Ферстаппен должен осторожнее себя вести в Италии после гонки "Гран-при Бельгии", где из-за его агрессивного вождения пострадали "Феррари", чьи фанаты могут быть очень злы на голландца.

– Нам не нужно скрываться, держать в секрете место проживания, – цитирует Bild Фермелена. – Нам не нужен телохранитель. Макс приехал в Италию и спокойно ждет старта "Гран-при".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Союз Аполлонович

Ну как так!!! Колобок ведь уже резюме отправил =)

11:33

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