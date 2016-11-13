21:51 | ФОРМУЛА-1

Механики команд устроили овации Массе после его аварии в гонке "Гран-при Бразилии"

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Пилот "Уильямса" Фелипе Масса эмоционально попрощался с родной публикой во время гонки "Гран-при Бразилии". Гонщик не смог продолжить гонку после аварии в дождевых условиях, вылетев недалеко от въезда в пит-лейн перед трибунами. Выйдя из болида, он взял у одного из фотографов флаг Бразилии, поблагодарил болельщиков за поддержку и пешком дошел до боксов "Уильямса" со слезами на глазах. На пит-лейне сотрудники команд устроили ему овации.

Напомним, что для Массы это 249-я и последняя в Бразилии гонка в карьере. Он объявил о завершении выступлений в "Формуле-1" после окончания нынешнего сезона.

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