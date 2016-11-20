Майк Флюитт: "Контакты с Apple были, но предложения по покупке "Макларена" не поступило"

Глава группы McLaren Automotive Майк Флюитт подтвердил, что были контакты по поводу продажи "Макларена" компании Apple. Слухи о возможной сделке появились несколько месяцев назад.

– Предложения от Apple не было, – цитирует Reuters Флюитта. – Их представители нас посещали. Мы провели переговоры, обсуждали планы, проделанную работу. Однако они не созрели до конкретного предложения. Были другие предложения. Несколько разных. Но я доволен нашими нынешними акционерами. Они хотят развивать команду, преданы ей.