17:51 | ФОРМУЛА-1

Майк Флюитт: "Контакты с Apple были, но предложения по покупке "Макларена" не поступило"

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Глава группы McLaren Automotive Майк Флюитт подтвердил, что были контакты по поводу продажи "Макларена" компании Apple. Слухи о возможной сделке появились несколько месяцев назад.

– Предложения от Apple не было, – цитирует Reuters Флюитта. – Их представители нас посещали. Мы провели переговоры, обсуждали планы, проделанную работу. Однако они не созрели до конкретного предложения. Были другие предложения. Несколько разных. Но я доволен нашими нынешними акционерами. Они хотят развивать команду, преданы ей.

 

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