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18:08 | Формула-1

Маурицио Арривабене: "Вы видели ошибки со стороны "Феррари" в Японии?"


Глава "Феррари" Маурицио Арривабене считает, что в его команде никто не виноват в сходе Себастьяна Феттеля с дистанции в гонке "Гран-при Японии". На машине немца случились неполадки со свечами зажигания, которые поставляет японская компания NGK.

– Вы все видели, что случилось, – цитирует Sky Italia Арривабене. – Кто-нибудь видел ошибку со стороны команды? Машина хорошо была настроена. Но мы должны перевернуть эту страницу, сохранить мотивацию, проанализировать все и отправиться в Остин, пусть даже отставание от "Мерседеса" велико.

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