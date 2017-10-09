Маурицио Арривабене: "Вы видели ошибки со стороны "Феррари" в Японии?"

Глава "Феррари" Маурицио Арривабене считает, что в его команде никто не виноват в сходе Себастьяна Феттеля с дистанции в гонке "Гран-при Японии". На машине немца случились неполадки со свечами зажигания, которые поставляет японская компания NGK.

– Вы все видели, что случилось, – цитирует Sky Italia Арривабене. – Кто-нибудь видел ошибку со стороны команды? Машина хорошо была настроена. Но мы должны перевернуть эту страницу, сохранить мотивацию, проанализировать все и отправиться в Остин, пусть даже отставание от "Мерседеса" велико.