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Маурицио Арривабене: "В Италии "Феррари" - как сборная по футболу"

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Глава "Феррари" Маурицио Арривабене опроверг слухи о том, что в команде возникла напряженная атмосфера из-за неудовлетворительных результатов в нынешнем сезоне. Ранее появилась информация, что Арривабене даже может уйти в отставку.

– Атмосфера в команде отличается от той, о которой люди могут прочитать в прессе, – цитирует F1i Арривабене. – Это старая история. "Феррари" в Италии – как сборная по футболу. Она все время под давлением. В такие моменты напряжение возникает. С этим нужно научиться жить. Иногда подобные вещи заходят слишком далеко. Но мы должны выполнять свою работу.

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