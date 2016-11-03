Маурицио Арривабене: "В "Феррари" все выкладываются по полной"

Глава "Феррари" Маурицио Арривабене доволен тем, как работают пилоты его команды в нынешнем сезоне. На "Феррари" оказывается давление из-за результатов, которые не соответствуют ожиданиям.

– Для меня самое главное, что команда хорошо реагирует, – цитирует Motorsport Арривабене. – Я недоволен, конечно, потому что мы не побеждаем, но команда демонстрирует характер. И это важно для меня. Я все вижу, за всем наблюдаю. Ребята выкладываются по полной, они постоянно сконцентрированы на работе. Это касается не только гонщиков, но и механиков – всех. Они настоящие бойцы. Только о полной самоотдаче я их и прошу.