Маурицио Арривабене: "У "Феррари" два первоклассных гонщика"

Руководитель "Феррари" Маурицио Арривабене в интервью Sky Italia подчеркнул, что высоко ценит Кими Райкконена. В нынешнем сезоне 37-летний финн уступает Себастьяну Феттелю: после четырех гонок у него 49 очков - на 37 меньше, чем у 29-летнего немца.

– Как и все в команде, я радуюсь, что у нас быстрая машина и два первоклассных гонщика, – заявил Арривабене. – Хочу подчеркнуть: два первоклассных гонщика! Кими – не медленный. Возможно, в начале сезона ему нужно чуть больше времени, чтобы привыкнуть к болиду, но когда ему удается это сделать, он едет очень быстро.