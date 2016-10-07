Маурицио Арривабене: "Продление контракта с Феттелем? Не думаю, что это поможет ему"

Руководитель "Феррари" Маурицио Арривабене считает, что причиной проблем Себастьяна Феттеля в этом году является то, что четырехкратный чемпион слишком распыляет свое внимание на разные мелочи. Арривабене высказал мнение, что потенциальное продление контракта с немецким гонщиком вряд ли поможет ему вернуться на прежний уровень.

– Не уверен, что благодаря продлению он вновь сможет обрести уверенность, – цитирует Autosport Арривабене. – Сейчас многое изменилось, и если раньше подобное срабатывало с Михаэлем Шумахером, то не факт, что так же будет с Себастьяном.

Ему нужно больше внимания уделить работе с автомобилем. Он на самом деле так сильно выкладывается и настолько многим интересуется, что иногда приходится перенаправлять его внимание и напоминать, о чем он должен думать в первую очередь. Он делает так не для того, чтобы лишний раз поспорить, а потому что полностью отдает себя нашей семье под названием "Феррари".

У Себастьяна есть контракт на этот и следующий год, так что только в 2017-м мы будем смотреть, что да как. У всех есть свои цели: у меня, у команды, у Себастьяна. Но главное то, что каждый должен заслужить свое место в команде и свою зарплату.