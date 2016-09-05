Маурицио Арривабене: "Президент "Феррари" недоволен нашими результатами"

Руководитель "Феррари" Маурицио Арривабене, отвечая на вопрос о словах президента "Скудерии" Серджио Маркионе про невыполненные задачи на сезон, подчеркнул, что команда идет в правильном направлении. После "Гран-при Италии" "Феррари" по-прежнему занимает третье место в Кубке конструкторов, уступая 11 очков ближайшим соперникам из "Ред Булла".

– Он отметил, что в команде произошли изменения. У нас хорошая структура, достаточное количество сотрудников, чтобы работать в правильном направлении, – цитирует Autosport Арривабене. – Думаю, он недоволен результатами в нынешнем сезоне, но также он видит, что нам удалось добиться прогресса. Да, мы не достигли поставленных целей в этом году. Но месяц назад мы предприняли кое-какие действия, и в последних нескольких гонках ситуация начала налаживаться. В команде хорошая атмосфера, мы движемся вперед от этапа к этапу и стремимся к одной цели.