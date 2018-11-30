Маурицио Арривабене: "Мы увидим настоящего Феттеля"

Глава "Феррари" Маурицио Арривабене поддержал лидера команды Себастьяна Феттеля, который подвергся критике за то, что не смог навязать борьбу за чемпионский титул Льюису Хэмилтону. В команде уверены, что немец еще покажет себя.

– Мы видели в гонке в Абу-Даби, что настоящий Феттель вернулся, – цитирует Sky Italia Арривабене. – Каждый человек испытывает взлеты и падения в жизни, поэтому бесполезно на кого-то показывать пальцем. В этом году мы все ждали большего от команды. Но мы проигрываем и выигрываем вместе. Мы улучшили результаты по сравнению с 2017 годом, но в итоге проиграли "Мерседесу" и Хэмилтону. Мы заняли второе и третье места в чемпионате, но есть только один победитель. В любом случае второе и третье места лучше, чем четвертое или пятое.