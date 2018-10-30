Маурицио Арривабене: "Мы должны быть рядом с Феттелем в такие времена"

Глава "Феррари" Маурицио Арривабене отметил, что команда продолжает поддерживать Себастьяна Феттеля, несмотря на его поражение в чемпионской гонке. Немец проиграл борьбу за титул британцу Льюису Хэмилтону из "Мерседеса".

– Мы не сдаемся, – цитирует Sky Italia Арривабене. – Борьба в Кубке конструкторов продолжается. И мы боремся. Поздравляем Хэмилтона, но давайте теперь подумаем о Кубке конструкторов. Это будет непросто.

Мы должны быть рядом с Феттелем в такое время. Не оставим его одного с этим разочарованием. Нужно оставаться сильными. Мы доказали, что по-прежнему едины, несмотря на все слухи.