Маурицио Арривабене: "Феррари" завоевал подиум, а у нас его отобрали посредством бюрократической процедуры"

Руководитель "Феррари" Маурицио Арривабене возмутило решение стюардов наказать постфактум Себастьяна Феттеля десятисекундным штрафом по итогам "Гран-при Мексики". По причине этого наказания немец потерял третье место и переместился на пятую строчку итогового протокола.

– Я удивлен таким решением стюардов, – цитирует Autosport Арривабене. – Мы завоевали подиум на трассе, а они отобрали его у нас посредством бюрократической процедуры – просто невероятно! В случае получения пятисекундного или десятисекундного штрафа вы не можете подать апелляцию. Нужно просто принять их решение.