11:56 | ФОРМУЛА-1

Маурицио Арривабене: "Феррари" завоевал подиум, а у нас его отобрали посредством бюрократической процедуры"

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Вчера. Мехико. Льюис ХЭМИЛТОН (слева) и Себастьян ФЕТТЕЛЬ на подиуме "Гран-при Мексики".Ферстаппен вывел Феттеля. Росберг скопировал Хэмилтона

Руководитель "Феррари" Маурицио Арривабене возмутило решение стюардов наказать постфактум Себастьяна Феттеля десятисекундным штрафом по итогам "Гран-при Мексики". По причине этого наказания немец потерял третье место и переместился на пятую строчку итогового протокола.

Я удивлен таким решением стюардов, – цитирует Autosport Арривабене. – Мы завоевали подиум на трассе, а они отобрали его у нас посредством бюрократической процедуры – просто невероятно! В случае получения пятисекундного или десятисекундного штрафа вы не можете подать апелляцию. Нужно просто принять их решение.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/37848-arrivabene-o-shtrafe-fettelya-ya-udivlen-takim-resheniem

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ухтышъ

логичным наказанием было бы вынесение -10 секунд Ферстапену и 5 Фетелю. Хотя не среж Ферстапен то его обогнал бы Феттель и уехал от него без возникновения второй ситуации, так что и виновником второго эпизода можно было бы признать Ферстапена!!!

12:17

Союз Аполлонович

SSNA7______ Дружище, объясни мне, почему нытика Писей Камушкиным прозвали. Вчера в одном сообщении первый раз увидел. Долго ржал, очень ему подходит))

12:13

SSNA7

Маурицио, но справедливости ради - вы его и получили с помощью такой же бюрократической процедуры. А то вроде как политика двойных стандартов выходит: со штрафом Камушкина вы после гонки вроде как всё кашерно, а со своим: бюрократическая процедура...Не хорошо, Маур...

12:05

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