Маурицио Арривабене: "Феррари" завоевал подиум, а у нас его отобрали посредством бюрократической процедуры"

Руководитель "Феррари" Маурицио Арривабене возмутило решение стюардов наказать постфактум Себастьяна Феттеля десятисекундным штрафом по итогам "Гран-при Мексики". По причине этого наказания немец потерял третье место и переместился на пятую строчку итогового протокола.
– Я удивлен таким решением стюардов, – цитирует Autosport Арривабене. – Мы завоевали подиум на трассе, а они отобрали его у нас посредством бюрократической процедуры – просто невероятно! В случае получения пятисекундного или десятисекундного штрафа вы не можете подать апелляцию. Нужно просто принять их решение.
Дополнительная информация
http://autosport.com.ru/f1/37848-arrivabene-o-shtrafe-fettelya-ya-udivlen-takim-resheniem
ухтышъ
логичным наказанием было бы вынесение -10 секунд Ферстапену и 5 Фетелю. Хотя не среж Ферстапен то его обогнал бы Феттель и уехал от него без возникновения второй ситуации, так что и виновником второго эпизода можно было бы признать Ферстапена!!!
12:17
Союз Аполлонович
SSNA7______ Дружище, объясни мне, почему нытика Писей Камушкиным прозвали. Вчера в одном сообщении первый раз увидел. Долго ржал, очень ему подходит))
12:13
SSNA7
Маурицио, но справедливости ради - вы его и получили с помощью такой же бюрократической процедуры. А то вроде как политика двойных стандартов выходит: со штрафом Камушкина вы после гонки вроде как всё кашерно, а со своим: бюрократическая процедура...Не хорошо, Маур...
12:05