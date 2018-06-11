Маурицио Арривабене: "Это было полное доминирование "Феррари" и Феттеля"

Глава "Феррари" Маурицио Арривабене остался доволен гонкой "Гран-при Канады". Победу в ней одержал лидировавший со старта Себастьян Феттель.

– Это полное доминирование команды и Феттеля, – цитирует Sky Sports Арривабене. – Это результат многих усилий, которые мы предпринимали. Шаг за шагом мы добились прогресса. Феттель же показал, насколько он сильный пилот. Он блестяще справился с задачей и поблагодарил команду за работу. В этом году конкуренция очень сильна. "Ред Булл" и "Мерседес" очень хороши. Это обеспечивает интересную борьбу. Нам нельзя расслабляться.