11:52 | Формула-1

Маурицио Арривабене: "Это было полное доминирование "Феррари" и Феттеля"


Глава "Феррари"  Маурицио Арривабене остался доволен гонкой "Гран-при Канады". Победу в ней одержал лидировавший со старта Себастьян Феттель.

– Это полное доминирование команды и Феттеля, – цитирует Sky Sports Арривабене. – Это результат многих усилий, которые мы предпринимали. Шаг за шагом мы добились прогресса. Феттель же показал, насколько он сильный пилот. Он блестяще справился с задачей и поблагодарил команду за работу. В этом году конкуренция очень сильна. "Ред Булл" и "Мерседес" очень хороши. Это обеспечивает интересную борьбу. Нам нельзя расслабляться.

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