Маттиа Бинотто: "Новая "Феррари" хорошо чувствует себя на всех типах трасс"

Технический директор "Феррари" Маттиа Бинотто отметил, что секретом успеха команды в нынешнем сезоне стала универсальность машины. Пилот "Феррари" Себастьян Феттель на 25 очков опережает Льюиса Хэмилтона в чемпионской гонке.

– Мы можем сказать, что наша машина хорошо себя чувствует на всех типах трасс, – цитирует F1i Бинотто. – Но нужно двигаться вперед и делать шаг за шагом. Не следует недооценивать важность дальнейшего развития команды. Наш успех в Монако показал, что болид хорош в любых условиях.