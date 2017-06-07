Маттиа Бинотто: "Феттель останется в "Феррари"

Технический директор "Феррари" Маттиа Бинотто подтвердил, что Себастьян Феттель останется в команде. Немец лидирует в личном зачете чемпионата мира.

– Феттель не из рядовых пилотов, – цитирует La Gazzetta dello Sport Бинотто. – Это многократный чемпион мира. Думаю, он останется. Почему? Потому что нет ни одного пилота, который не хотел бы побеждать на красной машине. Победа в Монако раскрепостила нас, дала понять, что у нас быстрая машина, и мы не должны никого бояться. Мы сильнее, чем когда-либо.