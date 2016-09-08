Маттиа Бинотто: "Феррари" сможет бороться за трофеи в 2017-м"

Маттиа Бинотто, недавно заменивший на посту технического директора "Феррари" Джеймса Эллисона, уверен, что итальянская команда будет сражаться за трофеи уже в 2017-м. В данный момент "Феррари" не только не может составить конкуренцию "Мерседесу", но и уступает в Кубке конструкторов "Ред Буллу".

– "Феррари" – качественная команда, в которой работают талантливые сотрудники, – цитирует Autosport Бинотто. – Я уверен, что у нас есть все для того, чтобы бороться за чемпионство. Поэтому я не считаю, что сейчас нам необходимо что-либо кардинально менять. Что касается проекта машины-2017, то мы добились серьезного успеха. Мы работаем безустанно и, естественно, прогрессируем. Могу сказать, что мы все делаем правильно.