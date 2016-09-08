18:29 | ФОРМУЛА-1

Маттиа Бинотто: "Феррари" сможет бороться за трофеи в 2017-м"

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Маттиа Бинотто, недавно заменивший на посту технического директора "Феррари" Джеймса Эллисона, уверен, что итальянская команда будет сражаться за трофеи уже в 2017-м. В данный момент "Феррари" не только не может составить конкуренцию "Мерседесу", но и уступает в Кубке конструкторов "Ред Буллу".

– "Феррари" – качественная команда, в которой работают талантливые сотрудники, – цитирует Autosport Бинотто. – Я уверен, что у нас есть все для того, чтобы бороться за чемпионство. Поэтому я не считаю, что сейчас нам необходимо что-либо кардинально менять. Что касается проекта машины-2017, то мы добились серьезного успеха. Мы работаем безустанно и, естественно, прогрессируем. Могу сказать, что мы все делаем правильно.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/36313-binotto-ferrari-smozhet-borotsya-za-trofei-v-2017-m

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Qwertygv1

Они это говорят уже много-много лет

19:22

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